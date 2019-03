O masina a luat foc langa benzinaria Lukoil din Radauti

Un autoturism a luat foc in apropierea unei benzinarii din Radauti, joi. Localnici au sunat la 112 dupa ce au observat ca iesea fum de sub capota autoturismului, marca BMW, parcat pe strada 1 Mai din municipiul Radauti, in apropierea benzinariei Lukoil. Vehiculul apartine unui tanar de 25 de ani, din Bilca, si a luat foc in mers. Cand a ajuns in apropierea benzinariei Lukoil, soferul a observat ca de sub capota acesteia iese fum, motiv pentru care a oprit imediat si cu un stingator cu praf a actionat asupra instalatiei electrice. La fata locului pentru localizarea si stingerea incendiului s-a deplasat o autospeciala din cadrul I.S.U Suceava, Detasamentul Radauti, dar nu a mai fost cazul ca aceasta sa intervina. Cauza incendiului, a fost stabilita impreuna cu pompierii ca fiind supraincalzire cablu electric. In urma incidentului, instalatia electrica a autoturismului a ars.Cercetarile sunt continuate sub aspectul infractiunii de distrugere din culpa.