O masina cu doua persoane a plonjat intr-o rapa, la Frumosu. Pompierii au intervenit in forta FOTO

Autoturismul a ramas suspendat pe la jumatatea rapei, in crengile unor arbusti.

O masina cu doua persoane a plonjat intr-o rapa. Miercuri seara, in jurul orei 17:00, un autoturism care circula pe D.C. Dragosa(pe raza satului Dragosa, comuna Frumosu) si in care se aflau doua persoane, a iesit in afara partii carosabile si a alunecat pe o parte intr-o rapa adanca de aproximativ sase metri. Masina a ramas suspendata pe la jumatatea rapei, in crengile unor arbusti, si era in pericol de rasturnare. Pentru ca autoturismul se afla in instabilitate si la orice miscare s-ar fi putut rasturna, cei doi ocupanti au decis sa nu riste si sa ceara ajutorul la numarul unic de urgente 112.Modulul SMURD al Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc s-a deplasat la fata locului cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta SMURD.Imediat ce au ajuns, pompierii militari au asigurat masina cu cordite de salvare, dupa care au deschis portierele si i-au extras pe cei doi barbati, in siguranta. La randul lor, paramedicii SMURD i-au evaluat din punct de vedere medical, starea lor generala fiind una buna.Ulterior, cu ajutorul unui TAF de la Ocolul Silvic din zona, militarii au tras masina inapoi pe drumul comunal. Deoarece aceasta nu avea decat mici avarii, cei doi barbati s-au urcat in ea si si-au continuat drumul initial, iar pompierii militari s-au retras la baza, incheindu-si misiunea cu succes.