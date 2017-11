O mie de membri si simpatizanti ai PNL au iesit in strada, la Suceava Video

Gheorghe Flutur a spus multimii ca actualul guvern vitregeste Bucovina de fonduri si ca romanii au fost mintiti de PSD si ALDE.

Aproximativ 1.000 de persoane, membri si simpatizanti ai PNL Suceava, au protestat in strada fata de actuala guvernare PSD si ALDE si au cerut parlamentarilor suceveni sa voteze montiunea de cenzura a PNL pentru demiterea guvernului. In fruntea liberalilor s-au aflat Gheorghe Flutur, presedinte al Organizatiei Judetene a PNL Suceava si primarul Sucevei , Ion Lungu, presedinte al oganizatiei municipale. Flutur a spus multimii ca actualul guvern vitregeste Bucovina de fonduri si ca romanii au fost mintiti de PSD si ALDE. Manifestantii, care au marsaluit prin centrul Sucevei, au strigat lozinci impotriva actualului guvern dar si impotriva PSD si a lui Liviu Dragnea. Protestatarii s-au oprit in piata Uniunii Europene, de langa palatul Administrativ, unde liderii PNL s-au adresat multimii. Deputata Angelica Fador a citit motiunea de cenzura depusa de PNL in Parlament, ironizand sloganul PSD din campania electorala 'Indrazneste sa crezi'. Aceasta a aratat ca alianta PSD si ALDE a provocat un haos generalizat in domenii vitale precum: justitie, la sanatate, educatie, fiscalitate sau administratie. Rezultatul, a aratat Fador, romanii au parte acum de o explozie a preturilor, la combustibili, electricitate, gaz metan sau alimente, dar si de cresterea ratelor la banci iar sistemul medical este in metastaza.



Judetul Suceava, uitat de actualii guvernanti



Primarul Sucevei, Ion Lungu, in numele primarilor PNL din judet, someaza public Guvernul Tudose sa ia masuri si sa compenseze pierderile pe care le vor avea de suferit primariile ca urmare a reducerii cotei pe venitul global de la 16 la 10 la suta. 'Din pacate, pana la aceasta ora, in afara de niste asigurari verbale din partea domnului prim ministru, ca nimeni nu va pierde niciun leu, ca vor fi compensate primariile cu sume de la bugetul de stat, nu avem nimic concret in acest sens. Suntem la faza in care fundamentam bugetele pentru anul viitor. Asa cum am spus, din estimarile pe care le-am facut la nivelul municipiului Suceava, vom pierde cel putin cinci milioane de euro. Sigur, nu suntem impotriva reducerii impozitului de la 16 la 10 la suta, dar credem ca este de datoria Guvernului sa gaseasca masuri compensatorii. Eu stiu ce se intampla in spatele cortinei. Au promis primarilor PSD sa puna batista pe tambal ca le vor da bani altfel, prin PNDL sau prin alte mijloace. Cu siguranta sunt niste bani care vin pe criterii politice in detrimentul celor care merg in baza unei formule de calcul', a spus Lungu.Presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus multimii ca Bucovina a fost uitata de actualul guvern si este izolata in ceea ce priveste investitiile. 'Va cer sa fim solidari si sa luptam pentru drepturile judetului Suceava si a Bucovinei. Si noi avem drepturi. Si noi ne-am unit cu tara. Nu ne baga nimeni in seama. Ca facem Centenarul indata, unirea Bucovinei cu Romania, si nu am auzit o vorba de la Bucuresti spunand si provincia aia s-a unit cu tara. Nu ii intereseaza. Cu toate acestea noi o sa fim demni, o sa ne luptam pentru cauza noastra a judetului Suceava si a Bucovinei. Am incredere in capacitatea dumneavoastra de mobilizare, civilizata, ferma si sanctionatorie atunci cand este nevoie. Jos Guvernul PSD', a incheiat Flutur.