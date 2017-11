O noua gradinita in zona centrala a municipiului SuceavaVIDEO

O noua gradinita urmeaza sa fie construita in zona centrala a municipiului Suceava. Primarul Ion Lungu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in sedinta de Consiliu Local de la sfarsitul acestei luni va fi facuta o rectificare bugerara, prin care sa fie alocata suma de 140.000 de lei pentru studiile necesare realizarii gradinitei. In momentul de fata in zona respectiva se afla Gradinita "Dumbrava Minunata", care urmeaza sa fie demolata. Potrivit edilului, este vorba de o cladire veche, construita din chirpici. Pe timpul lucrarilor cele doua grupe de copii care functioneaza in Gradinita "Dumbrava Minunata" vor fi redistribuite la alte gradinite. "Va fi o gradinita de dimensiuni mai mici, pentru ca spatiul este destul de mic acolo. Vrem sa salvam, daca se poate, undeva spre un milion de euro din banii pe care ipotetic i-am pierdut cu gradinita din Obcini. Noi am transmis deja lista de proiecte la Agentia de Dezvoltare Nord-Est, speram sa se probe si la Guvern, in asa fel incat sa mai putem face o gradinita in centrul orasului. Eu sunt convins ca o gradinita este un lucru foarte bun pentru zona centrala", a declarat primarul Ion Lungu.