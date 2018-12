O noua investitie, de peste 5,8 milioane de lei, la Cornu Luncii. Trei sate urmeaza sa fie racordate la sistemul de apa

O noua investitie, la Cornu Luncii, comuna in care proiectele se deruleaza pe banda rulanta. Primarul localitatii, Gheorghe Fron, a semnat contractul pentru inceperea lucrarilor la casa de apa si aductiunea de apa pentru satele Sinca,Sasca Mare si Paiseni. Investitia se ridica la peste 5,8 milioane lei. Primaria Cornu Luncii mai are depuse 81 de proiecte de investitii iar in prezent sunt deschise in localitate nu mai putin de 19 santiere. Se ridica gradinite cu bani europeni, un dispensar, se reabiliteaza camine culturale si scoli si se lucreaza la extinderea retelei de canalizare.