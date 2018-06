O noua zona de agrement ar putea fi amenajata pe malul raului Suceava VIDEO

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anuntat ca pe malul raului Suceava ar putea fi amenajata o noua zona de agrement. "O veste nesperat de buna, stiti ca de multa vreme ne-am propus sa dezvoltam o zona de agrement pe malul raului Suceava, dar era imposibil acolo, pentru ca asa cum se stie noi nu suntem proprietari acolo. In data de 20 iunie 2018 s-a emis ordinul 5.118 pentru modificarea ghidului specific POR 442- realizare de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarea oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate. De asemenea in situatia in care sunt necesare lucrari de construire pe malul raurilor aflate in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane, a Administratiilor Bazinale de Apa se pot incheia acorduri cadru de parteneriat privind colaborarea intre Administratia Bazinala de Apa si UAT-uri, adica municipiu, fara a fi parteneri in proiect. In cursul zilei de marti, am discutat deja la Bacau, cu directorul general Emil Vamanu, care ne-a spus sa venim, sa facem solicitare si sa incheiem un protocol, sa putem face asemenea lucrari", a declarat edilul.

Zona de agrement urmeaza sa fie amenajata pe malul raului Suceava, din zona Itcani si pana dincolo de societatea Termica. "Noi avem prins pe lista de proiecte prioritare, la reconversia terenurilor urbane degradate -Revitalizarea spatiu public urban din Suceava - 1.280.000 de euro, am propus noi. Ne vom adresa la Apele Romane sa incheiem acest protocol. Sa facem urgent un studiu de fezabilitate acolo, sa consolidam malurile, iar odata cu acestea sa putem amenaja acolo alei, banci, piste de bicicleta", a precizat Lungu.