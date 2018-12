O persoana a decedat, duminca seara, dupa ce a fost lovita de tren. Accidentul a avut loc in zona Haltei Banesti, comuna Fantanele. Potrivit martorilor, persoana decedata este un localnic de 51 de ani. Acesta s-ar fi aruncat in fata trenului. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.