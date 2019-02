O persoana a murit iar alte doua au fost ranite dupa ce au fost surprinse de o avalansa in Muntii Calimani

Incidentul s-a petrecut in judetul Maramures, la granita cu judetul Suceava.

Tragedie, in Calimani, in judetul Maramures. O avalansa a surprins 3 persoane din judetul Harghita care faceau o drumetie cu snowmobilele. Unul dintre turisti si-a pierdut viata, un altul a fost ranit grav. Salvamontistii din judetele Suceava, Mures si Harghita au plecat, duminica seara in cautarea lor, dar misiunea a fost oprita din cauza intunericului si riscului de a se produce alte avalanse. Cautarile au fost reluate luni dimineata. Persoana decedata este pe versantul nortic, sub varful Pietrosu, a declarant Petru Ariciuc, seful Serviciului Salvamont Vatra Dornei.Acesta a precizat ca interventia salvamontistilor este de risc maxim. Temperaturile ridicate care se inregistreaza si peste noapte, stratul mare de zapada, zona aflata sub cod ridicat de producere a avalanselor impun o atentie marita din partea salvamontistilor. Salvamontistii analizeaza impreuna cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta posibilitatea interventiei cu suport aero si recuperarea rapida a celor doi accidentati si a celui decedat cu un elicopter . Cei doi au stat o noapte intreaga in munte, pot fi evacuati de salvamontisti printr-o actiune terestra, dar aceasta este de durata si expune riscurilor si accidentatii si salvamontistii. Persoana decedata se afla intr-o zona foarte expusa riscului de producere de avalanse, iar recuperarea lui pe cale terestra este foarte dificila, ar trebuie facuta cu o echipa mica numerica care sa intre si sa evacueze rapid zona, dar se spera ca si aici se va putea folosi elicopterul.