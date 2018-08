O persoana a murit si alte patru au fost ranite in urma unui accident petrecut la Romanesti VIDEO

Un sofer care se intorcea cu familia din Italia a adormit la volan.

O persoana a murit si alte patru au fost ranite in urma unui grav accident petrecut, miercuri dupa-amiaza, pe E 85, pe raza localitatii Romanesti. Un barbat in varsta de 36 de ani, din localitatea Balcauti, care se intorcea acasa din Italia, pe fondul oboselii, a adormit la volan cu zece kilometri inainte sa ajunga la destinatie. Vehiculul sau a patruns pe contrasens, unde a acrosat lateral un microbuz de marfa, condus de un barbat de 31 de ani. Autoturismul si-a continuat deplasarea pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 51 de ani. In urma impactului foarte puternic, autoturismul care circula regulamentar s-a rasturnat si a plonjat de pe un camp(vezi declaratie Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava). In masina barbatului care a provocat accidentul se mai aflau sotia si copilul acestuia, de 12 ani, iar in cea condusa de barbatul de 51 de ani se afla nepotul acestuia, de 14 ani. La fata locului au intervenit doua echipaje de descarcerare, o ambulanta SMURD TIM si patru echipaje de la Serviciul Judetean de Ambulanta Suceava. Cinci persoane au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava, fiind ranite si avand nevoie de ingrijiri medicale. Barbatul de 51 de ani a fost preluat in stare de inconstienta. Din nefericire, acesta a decedat la spital, din cauza leziunilor grave suferite(vezi declaratie Ionut Barsan, medic UPU Suceava). Celelalte persoane nu au suferit leziune foarte grave. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.