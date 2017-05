O persoana ranita si doua autoturisme avariate dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, la Zvoristea

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Accident rutier la Zvoristea. Miercuri, in jurul orei 11.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 29A, pe raza comunei Zvoristea, un barbat de 49 de ani, din municipiul Suceava, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens, unde, a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un tanar de 24 de ani, din judetul Neamt. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 49 de ani, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, nefiind necesara internarea. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.