O persoana ranita si trei autoturisme avariate in urma unui accident provocat de o soferita de 18 ani, la Cajvana

O persoana ranita si trei autoturisme avariate in urma unui accident provocat de o soferita de 18 ani. Joi, ora 16.30, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 178D, in interiorul localitatii Cajvana, o femeie de 44 de ani, din comuna Todiresti, nu a putut evita impactul cu autoturismul manevrat cu spatele dintr-o curte, de o tanara de 18 ani din orasul Cajvana, care nu s-a asigurat corespunzator. Dupa impact, autoturismul condus de femeia de 44 de ani a fost proiectat intr-un autoturism parcat regulamentar pe podetul unui imobil. In urma accidentului, a rezultat ranirea conducatoarei auto de 44 de ani care a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cele doua soferite au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.