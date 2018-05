Femeia de 30 de ani s-a ales cu dosar penal.

O radauteanca a fost prinsa de politisti fara permis la volan. Vineri, in jurul orei 02.00, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Radauti, a oprit pentru control pe strada Horea, din localitate, autoturismul condus de o localnica de 30 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca femeia nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.