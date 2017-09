O radauteanca si-a ucis fetita dupa care s-a sinucis. Tragedia s-a petrecut in Italia VIDEO

Femeia se afla si in vizorul autoritatilor romane dupa ce si-a lasat fetita intr-o geanta, la ghena de gunoi, pe cand micuta avea doar 3 luni. Radauteanca suferea de depresie.

Poveste cutremuratoare a unei tinere de 31 de ani din Radauti, in Italia. Aceasta si-a ucis fiica dupa care s-a sinucis. Alina Mihaela Olaru venise in Italia impreuna cu fetita ei de sase ani, Tatiana, in urma cu patru luni. Aceasta s-a mutat in casa mamei sale care este stabilita de 15 ani in Perosa Argentina, langa Torino. Crima a avut loc in casa unde locuiau romancele iar trupurile neinsufletite au fost descoperite chiar de mama tinerei. La fata locului au ajuns de urgenta carabinierii si o ambulanta, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva pe cele doua. Potrivit presei italiene, corpul fetitei a fost gasit in livingul casei iar al mamei in bucatarie. Carabinierii spun ca tanara mama si-a ucis copilul iar apoi si-a luat viata. Arma crimei ar fi fost un cutit, pe care anchetatorii l-au gasit langa trupul acesteia. Alina Mihaela Olaru nu mai avea legaturi cu tatal Tatianei. Barbatul, care a ramas in Romania, nu ar fi vrut niciodata se recunoasca fetita. Romanca suferea de depresie



Potrivit presei italiene, radauteanca suferea de probleme psihice si se afla sub supravegherea unui centru psihiatric de langa Torino. In anul 2011, Mihaela Olaru si-a abandonat fetita, atunci, in varsta de doar trei luni, in una din ghenele de gunoi aflate intre blocurile de pe strada Mihai Viteazu din Radauti. Un barbat a gasit geanta de voiaj in care se afla fetita si a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii, fetita fiind transportata la Spitalul Municipal Radauti. Dupa aproximativ 20 de minute, la fata locului a ajuns si Mihaela Olaru, care isi cauta copilul. Aceasta le-a spus politistilor ca avut o cadere psihica, dar ca si-a revenit si vrea sa recupereze copilul care provenea dintr-o relatie neoficilizata si a fost nascut in Londra. Mama a fost audiata atunci si internata la psihiatrie. Fetita a ramas pana la urma in grija mamei dar cei de la Protectia Copilului aveau in plan sa ii ia fiica, acesta fiind si motivul pentru care romanca a decis sa vina in Italia, pentru a incepe o noua viata.