O rusoaica a fost depistata in P.T.F. Siret cu viza Schengen falsificata

La Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat, joi, in jurul orei 10.00, pentru a intra in tara Ksenia M., in varsta de 53 de ani, cetatean Federatia Rusa. Cu ocazia efectuarii controlului documentelor de calatorie, politistii de frontiera au constatat ca viza Schengen aplicata in pasaport nu intruneste conditiile de forma si fond a unei vize autentice. Astfel, in urma unor verificari amanuntite s-a constatat faptul ca viza este falsificata, in sensul ca prezinta stergeri mecanice si rescriere, fiind astfel modificata valabilitatea acesteia. Cu privire la cele constatate, femeia a declarat politistilor de frontiera ca nu are cunostinta despre faptul ca viza Schengen aplicata in pasaport ar fi falsificata. Drept urmare, oamenii legii i-au intocmit femeii dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de uz de fals, care urmeaza sa fie inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, in vederea solutionarii legale.