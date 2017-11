O soferita a adormit la volan si a intrat cu masina intr-un podet din beton, la Forasti

Femeia de 30 de ani din municipiul Bucuresti a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

O soferita a intrat cu masina intr-un podet din beton. Accidentul a avut loc, miercuri dimineata, pe DJ 208 E, din comuna Forasti. In timp ce conducea autoturismul o femeie de 30 de ani, din municipiul Bucuresti, a adormit la volan, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un podet din beton. Din accident, a rezultat avarierea autoturismului si a podetului, astfel ca, politistii deplasati la fata locului au intocmit documente specifice accidentelor rutiere soldate cu pagube materiale. Dupa cateva ore, I.P.J. Suceava, a fost sesizat despre faptul ca, in cursul zilei, conducatoarea auto de 30 de ani, a fost internata la spital, intrucat prezenta leziuni usoare survenite in urma accidentului. Victima a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.