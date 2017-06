O soferita a ajuns cu masina in sant din cauza vitezei, la Cosna

In urma accidentului, a rezultat ranirea conducatoarei auto si a unui barbat de 36 de ani din judetul Bistrita Nasaud, pasager in autoturism.

O soferita a ajuns cu masina in sant din cauza vitezei. Joi, ora 04.49, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 172D, din comuna Cosna, ajungand in intersectia cu DN 17, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum si a neatentiei in conducere, o femeie de 30 de ani din judetul Bistrita Nasaud a pierdut controlul asupra directiei de mers, parasind partea carosabila. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto si a unui barbat de 36 de ani din judetul Bistrita Nasaud, pasager in autoturism. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.