O soferita a ajuns cu masina in sant din cauza vitezei, la Dornesti

O soferita a ajuns cu masina in sant din cauza vitezei. Miercuri, in jurul orei 12.44, in timp ce conducea autoturismul pe DC Iaz, din afara comunei Dornesti, din cauza neadaptarii vitezei la carosabilul acoperit cu pietris, o tanara de 19 ani, din localitate, a pierdut controlul asupra directiei de mers, parasind partea carosabila.In urma impactului, a rezultat ranirea soferitei. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. Ea a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral acut, plaga parietala dreapta, contuzie toraco-abdominala si contuzie genunchi stang. Din cauza leziunilor suferite, victima nu a putut fi testata cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.