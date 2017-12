O soferita a dat cu masina peste un barbat in parcarea unui magazin si a parasit locul accidentului, in municipiul Suceava

Femeia de 40 de ani s-a ales cu dosar penal.

O soferita a dat cu masina peste barbat in parcarea unui magazin si a parasit locul accidentului. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, duminica, in jurul orei 15.30, in timp ce se deplasa prin parcarea unui magazin din municipiul Suceava, un barbat de 56 de ani, din orasul Gura Humorului, a fost acrosat de un autoturism care efectua o manevra de mers inapoi si al carui conducator auto, a parasit locul accidentului. Victima s-a prezentat la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale. In urma activitatilor intreprinse de politisti, conducatoarea auto implicata in eveniment a fost identificata ca fiind o femeie de 40 de ani, din municipiul Suceava. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatoarei auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei", ce va fi solutionat procedural.