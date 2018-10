O soferita a fost grav ranita dupa ce a intrat cu masina in stalpul unui panou publicitar, la Fantana Mare

O femeie de 49 de ani, din municipiul Falticeni, a fost grav ranita dupa ce a intrat cu masina in stalpul unui panou publicitar. Accidentul a avut pe raza comunei Fantana Mare. Marti, in jurul orei 14.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 15C, ajunsa la intersectia cu DJ 155A, o femeie de 49 de ani din municipiul Falticeni a observat autovehiculul cu semiremorca condus de un tanar de 25 de ani tot din municipiul Falticeni care a patruns in intersectie si s-a oprit pe DN 15C, motiv pentru care, s-a speriat si a franat brusc. Soferita a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un stalp metalic de sustinere a unui panou publicitar.

In urma impactului, a rezultat ranirea grava a conducatoarei auto de 49 de ani care nu purta centura de siguranta. Aceasta a fost transportata cu ambulanta la spital, pentru a i se acorda ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.