O soferita a lovit cu masina un adolescent dupa ce a pierdut controlul volanului

Adolescent de 14 ani, lovit de masina pe marginea drumului, in fata unei locuinte. S-a intamplat la Serbauti dupa ce o soferita a pierdut controlul volanului. Masina condusa de femeie a derapat, a iesit de pe carosabil si l-a acrosat pe minorul de 14 ani, care se deplasa in calitate de pieton pe marginea drumului. Baiatul a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava pentru investigatii si tratament, fiind diagnosticat cu contuzie umar drept si contuzie lombara. Soferita a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ si a fost condusa la Spitalul Siret unde i-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Ea s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.