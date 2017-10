O soferita a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat in afara partii carosabile, la Dornesti

Din accident, a rezultat ranirea conducatoarei auto si a unui minor de patru ani, din municipiul Radauti, pasager in autoturism.

O soferita a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Duminica, ora 21.15, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17A, in afara localitatii Dornesti, dupa o curba, o femeie de 39 de ani, din municipiul Radauti, a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto si a unui minor de patru ani, din municipiul Radauti, pasager in autoturism. Cele doua victime au fost transportate cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Din cauza leziunilor suferite, soferita nu a putut fi testata cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.