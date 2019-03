O soferita bauta la volan i-a alergat pe politisti minute intregi in zona USV, pana sa fie prinsa

Ea a dat bir cu fugitii dupa ce a fost oprita pentru un control de rutina.

Soferita de 26 de ani, bauta la volan, prinsa de politisti dupa o urmarire per pedes, in zona Univesitatitii Stefan cel Mare. La primele ore ale zilei de duminica, un echipaj de politie din cadrul Biroului Rutier Suceava, in timp ce efectua activitati de supraveghere si control a traficului rutier pe raza municipiului Suceava, pe strada Universitatii, la intersectia cu strada Leca Morariu, a oprit pentru control un autoturism. Vehiculul a oprit a intrarea in parcarea Universitatii Stefan cel Mare Suceava iar de la volanul acestuia a coborat o persoana de sex feminin, care a inceput sa fuga inspre restaurantul Padrino. Dupa ce a fost somata sa se opreasca, femeia a trecut strada si s-a indreptat spre placintaria Pati Prima, dorind sa scape de politistii care o urmareau. Soferita a fost ajunsa in dreptul aleii pietonale ce face legatura dintre strada Universitatii si strada Leca Morariu, inainte de placintaria Pati Prima.Intrucat s-a constatat ca ea emana halena alcoolica, i s-a solicitat sa se supuna testarii cu aparatul etilotest, fapt pe care l-a refuzat. La Unitatea de Primire Urgente a Spitalul Judetean Suceava, tanara, pe nume Rusu Alexandra, de 26 ani, din Valea Moldovei a fost de acord sa fie testata cu aparatul etilotest, rezultand o valoare de 0,44 mg/l.I-au fost prelevate doua mostre de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea sub influenta alcoolului.