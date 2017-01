O soferita beata a provocat un accident si a fugit de la fata locului, la Vicovu de Sus

Femeia de 37 de ani, din orasul Vicovu de Sus, avea o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat.

O soferita beata a provocat un accident si a fugit de la fata locului. Luni, in jurul orei 17.00, o femeie, de 37 de ani, din orasul Vicovu de Sus, in timp ce conducea autoturismul, pe strada Calea Cernauti, pe raza orasului Vicovu de Sus, din directia Vicovu de Jos spre Straja, a acrosat o femeie de 60 de ani, din aceeasi localitate, care se deplasa pe bicicleta, pe marginea partii carosabile in aceeasi directie de mers. In urma impactului, biciclista a cazut pe partea carosabila, iar soferita nu a oprit la fata locului, continuandu-si deplasarea. Soferita a fost identificata ulterior de politisti la domiciliul ei. In urma accidentului rutier femeia de 60 de ani, acuza dureri in zona spatelui si dureri de cap, aceasta fiind transportata la Spitalul Municipal Radauti. Medicii au constatat faptul ca aceasta nu prezenta leziuni in urma producerii accidentului rutier si a fost declarata clinic sanatoasa. Soferita a fost testata cu aparatul alcooltest rezultatul fiind de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind condusa la spital, unde i-au fost recoltate probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei. Victima a fost si ea testata cu aparatul alcooltest rezultatul negativ, iar la spital i-au fost recoltate probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de "vatamare corporala din culpa","parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului".