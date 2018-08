O soferita beata crita a lovit cu masina o biciclista, la Vicovu de Sus

In urma accidentului biciclista a fost ranita. Aceasta a fost transportata la spital.

O soferita beata crita a lovit cu masina o biciclista. Joi, in jurul orei 17.30, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei, din orasul Vicovu de Sus, o femeie de 44 de ani, din comuna Brodina, aflata sub influenta bauturilor alcoolice, a surprins si accidentat o localnica de 46 de ani, care se deplasa pe bicicleta in aceeasi directie de mers. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Aceasta a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,24 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.