O soferita din Bilca a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu masina in albia unui parau

O soferita de 55 de ani, din comuna Bilca, a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu masina in albia unui parau. Accidentul a avut loc sambata seara, in jurul orei 19.00, pe raza localitatii Bilca. Femeia, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe DJ 178 C, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat in albia unui parau. Potrivit politistilor, soferita a fost accidentata. Din cauza leziunilor suferite, aceasta nu a putut fi testata de politisti cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recolat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.