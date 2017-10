O soferita din Botosani a facut prapad in Burdujeni. Masina luata pe sus si stalp pus la pamant de un bolid scapat de sub control VIDEO

O soferita de 42 de ani, din Curtesti,judetul Botosani, a facut prapad pe strada Gheorghe Doja din cartierul sucevean Burdujeni. Femeia, care conducea cu viteza, a pierdut controlul autoturismului de teren la volanul caruia se afla si a intrat cu bolidul pe trotuar. Aici a pus la pamant un stalp de electricitate, a luat cu totul un autoturism parcat in fata unei case si s-a oprit in alt stalp, pe care l-a fisurat. In urma impactului, masina luata pe sus s-a rasturnat. Soferita si o pasagera din autoturismul de teren au fost ranite. Ele au fost preluate de un echipaj SMURD si transportate la Spitalul Judetean Suceava. Localnicii din zona au iesit in fata caselor dupa ce au auzit bubuitura. Ei au ramas fara current electric. O a treia masina a scapat neavariata gratie firelor de electricitate care au atenuat caderea stalpului, altfel stalpul respectiv ar fi cazut peste vehicul. Bucati de caroserie erau imprastiate peste tot la fata locului. Proprietara masinii luate cu totul din fata casei era in stare de soc. Ea se pregatea sa plece la rude, in Ucraina, si tocmai isi pusese bagajul in masina. A intrat in casa sa mai ia ceva si atunci s-a produs accidentul. Oamenii spuneau ca autoturismul de teren circula cu viteza mare, de peste 100 de kilometri la ora. In bolid se aflau doua familii din judetul Botosani, care, cel mai probabil, mergeau spre zona de munte a judetului Suceava. Politistii fac acum cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul. Doar norocul a facut ca pe trotuarul respectiv sa nu fie nici un trecator la ora respectiv, altfel acesta ar fi fost supulberat.