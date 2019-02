O soferita din Brosteni a ajuns cu masina in albia unui parau

O soferita a fost ranita dupa ce a ajuns cu masina in albia unui parau. Accidentul a avut loc pe DJ 177 A din comuna Ostra, vineri dupa amiaza. In timp ce conducea autoturismul, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, o femeie de 42 de ani din orasul Brosteni, intr-o curba a pierdut controlul asupra directiei de mers, a derapat si a parasit partea carosabila, cazand in albia paraului Brateasca. In urma accidentului, a rezultat ranirea conducatoarei auto, care a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Aceasta a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ,

dupa care, la spital, i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.