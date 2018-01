In urma accidentului carutasul a fost ranit. Acesta a fost transportat la spital.

O soferita din Falticeni s-a izbit cu masina intr-o caruta. Miercuri, in jurul orei 18:20, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209 A, pe raza localitatii Gainesti, o femeie, de 30 de ani, din municipiul Falticeni, a intrat in depasirea altui autovehicul fara sa se asigure corespunzator, intrand in coliziune frontala cu un atelaj hipo condus din sens opus de catre un barbat de 50 de ani din judetul Iasi. Din accident a rezultat ranirea carutasului care a fost transportat la spital pentru acordarea ingrijirilor medicale. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultate fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal ce va fi solutionat procedural.