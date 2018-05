O soferita din Vicovu de Sus, beata crita, a avariat doua autoturisme din parcarea din fata unei scoli

Femeia de 43 de ani s-a ales cu dosar penal

O soferita din Vicovu de Sus s-a urcat beata la volan si a avariat doua autoturisme din parcarea unei scoli. Marti, in jurul orei 18.20, in timp ce patrula pe raza de competenta, un echipaj din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus a observat in parcarea din fata Scolii Speciale Bivolarie, trei autoturisme avariate. Cu ocazia verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca o femeie de 43 de ani, din orasul Vicovu de Sus, in timp ce conducea autoturismul marca Ford Focus, pe strada Stefan cel Mare, pe raza orasului Vicovu de Sus, pe directia Putna - Vicovu de Jos, intr-o curba la dreapta a pierdut controlul autoturismului, parasind partea carosabila, intrand in parcarea amplasata in fata Scolii Speciale Bivolarie, unde a avariat doua autoturisme stationate. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul alcooltest rezultand valoarea de 1,28 mg/l alcool in aerul expirat, iar ulterior i s-au recoltat monstre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.