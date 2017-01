In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto, care s-a prezentat la spital pentru investigatii medicale.

O soferita din municipiul Suceava a intrat cu masina intr-un sant, din cauza vitezei. Luni, in jurul orei 20.00, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba, pe DN 2, dinspre Darmanesti spre Siret, la intrarea in localitatea Danila, o femeie de 33 de ani, din municipiul Suceava, cetatean moldovean, nu a adaptat viteza, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat in santul din partea dreapta a partii carosabile. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto, care s-a prezentat la spital pentru investigatii medicale. Aceasta a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.