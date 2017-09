Femeia s-a oprit cu masina intr-un zid de beton.

O soferita fara permis a accidentat o femeie, pentru ca a confundat acceleratia cu frana. Duminica dimineata, in timp ce se afla la volanul unui autoturism stationat, dar cu motorul pornit, pe un spatiu verde din incinta Pietei Agricole Veresti, o femeie de 30 de ani, din judetul Botosani, a introdus maneta de viteze in treapta intai, s-a speriat si a apasat pedala de acceleratie, ocazie cu care, dupa ce a parcurs cativa metri, a acrosat si accidentat usor o femeie de 47 de ani, tot din judetul Botosani, aflata in picioare in fata unei tarabe din incinta pietei, dupa care s-a izbit de un zid din beton. Cele doua femei au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatoarei auto i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca femeia de 30 de ani nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.