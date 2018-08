In urma accidentului femeia a fost ranita. Aceasta a fost transportata la spital.

O soferita s-a rasturnat cu autoturismul, dupa ce a incercat sa depaseasca o coloana de masini. Luni dupa-amiaza, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei din municipiul Campulung Moldovenesc, ajunsa la intersectia cu strada Dobrogeanu Gherea, o femeie de 29 de ani din judetul Constanta, a intrat in depasirea mai multor vehicule care circulau in aceeasi directie de mers, fara sa se asigure ca primul vehicul din coloana, condus de o localnica de 23 de ani, a efectuat un viraj la stanga. A intrat in coliziune cu aceasta, dupa care, s-a rasturnat in afara partii carosabile. In urma impactului, a rezultat ranirea conducatoarei auto de 29 de ani, care a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cele doua soferite au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. La spital li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au inctocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.