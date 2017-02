O soferita s-a rasturnat cu masina din cauza vitezei, la Patrauti

In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

O soferita s-a rasturnat cu masina din cauza vitezei. In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 00.30, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2, din directia Siret-Suceava, intre Patrauti si Suceava, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, o femeie de 39 de ani din municipiul Suceava, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila. In urma accidentului, a rezultat vatamarea corporala a conducatoarei auto si ranirea usoara a unui barbat de 37 de ani din municipiul Suceava, pasager in autoturism, care au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatoarea auto nu a putut fi testata cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.