O soferita s-a rasturnat cu masina pe raza localitatii Iacobesti

Accident rutier pe DN 2, pe raza localitatii Iacobesti, comuna Granicesti, sambata dupa-amiaza. O soferita de 44 de ani, din municipiul suceava, in timp ce conducea autoturismul marca Toyota Yaris, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila, rasturnandu-se. In urma accidentului o adolescenta de 17 ani, pasagera in autoturism a fost ranita. Potrivit martorilor accidentul s-a petrecut dupa ce un autoturism marca Mercedes a depasit o coloana de masini si a scos in decor autoturismul Toyota Yaris, care se deplasa regulamentar dinspre Granicesti spre Suceava. "Daca detine cineva informatii despre accidentul de sambata dupa amiaza de pe E85 dupa peco Lukoil Iacobeni. Orice informatie este bine venita. Un Mercedes a depasit o coloana si a scos in decor Toyota Yaris, ce se deplasa regulamentar dinspre Granicesti spre Suceava a tras dreapta pentru a evita ciocnirea frontala si s-a rasturnat peste cap in afara soselei. Mercedesul a plecat in tromba fara a opri si sa isi asume cauza accidentului. Orice informatie despre mercedes este importanta. Facem apel la conducatorii din trafic ce sunt responsabili si au vazut accidentul sa ne ajute", este masajul postat de Karol Hermman pe facebook.