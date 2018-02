Femeia de 35 de ani, din municipiul Suceava, a fost retinuta pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentata in fata instantei.

O suceveanca urmarita international de autoritatile din Italia a fost identificata de politisti in timp ce se afla in vizita la concubinul ei la Penitenciarul Botosani.Joi, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Suceava a trimis spre executare mandatul european de arestare emis de autoritatile italiene pe numele unei femei, de 35 de ani, din municipiul Suceava. Pentru identificarea Catincai Sanziana Voina(fosta Avadanei) au fost efectuate investigatii, inclusiv la adresa unde aceasta locuieste fara forme legale, stabilindu-se ca femeia se afla in vizita la concubinul ei la Penitenciarul Botosani. Cu sprijinul politistilor din cadrul IPJ Botosani, Serviciul Investigatii Criminale, Urmariri, aceasta a fost identificata la Penitenciarul Botosani, fiind preluata de o escorta din cadrul SIC Suceava la limita de judet. In continuare, femeia a fost prezentata Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava care a dispus retinerea pe o perioada de 24 ore, urmand sa fie prezentata in fata instantei. Totodata la sesizarea IPJ Suceava, reprezentanti ai DGASPC Suceava au efectuat verificari pentru a stabili masuri de ocrotire pentru copilul minor al femeii, acesta fiind preluat in regim de urgenta pana la clarificarea situatiei. Persoana solicitata a fost introdusa in C.R.A.P.