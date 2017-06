In urma accidentului tanara a fost ranita.

O tanara a condus fara permis un moped neinmatriculat si a produs un accident. Politia municipiului Campulung Moldovenesc a fost sesizata de spitalul din localitate, despre faptul ca, la unitatea medicala s-a prezentat o tanara de 21 de ani din comuna Moldovita, victima unui accident rutier. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in cursul zilei de marti, in jurul orei 15.30, in timp ce conducea mopedul, pe un drum comunal de pe raza satului Argel, ce face accesul in DJ 176, din cauza carosabilului umed, tanara a derapat, s-a dezechilibrat si a cazut pe drumul pietruit. Conducatoarea mopedului a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanara nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural.