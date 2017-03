O tanara a condus fara permis un moped si a accidentat o minora, la Patrauti

Dupa accident tanara a fugit cu tot cu moped de la fata locului.

O tanara a condus fara permis un moped si a accidentat o minora. Marti, ora 13.00, in timp ce conducea mopedul pe un drum comunal neclasificat din comuna Patrauti, o tanara de 21 de ani din localitate, a efectuat manevra de depasire a unei biciclete, moment in care, a surprins si accidentat usor o minora de zece ani din aceeasi localitate, care circula pe partea carosabila din sens opus. Dupa accident, tanara a luat mopedul si l-a dus acasa, parasind locul accidentului. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanara nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Aceasta a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" , ce va fi solutionat procedural.