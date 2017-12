O tanara a fost ranita dupa ce masina in care se afla a ajuns in gardul unei locuinte, la Radauti FOTO

La volan se afla o tanara de 21 de ani din orasul Vicovu de Sus.

Accident rutier din cauza vitezei. Duminica dimineata, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe strada Putnei din municipiul Radauti, din cauza neadaptarii vitezei, o tanara de 21 de ani din orasul Vicovu de Sus, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si s-a oprit in gardul unei locuinte. Din accident, a rezultat ranirea usoara a unei tinere de 20 de ani din comuna Straja, pasagera in autoturism. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politisti au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.