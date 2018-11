O tanara a incercat sa se sinucida dupa o cearta cu sotul

Aceasta a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava, unde a ramas internata.

O tanara de 26 de ani a ajuns la spital dupa ce a inghitit un pumn de pastile. Aceasta locuieste impreuna cu sotul ei pe raza municipiul Bucuresti. Joi, in urma unor neintelegeri intre cei doi soti, care au degenerat in cearta, femeia s-a deplasat cu trenul la mama sa, pe raza satului Stamate, comuna Fantanele. In jurul orei 20.00, in urma unor discutii telefonice avute cu sotul ei, aceasta a ingerat 12 tablete de Augmentin, pastile care se aflau in interiorul locuintei. In scurt timp, femeia a inceput sa aiba dureri abdominale si la fata locului s-a deplasat un echipaj al ambulantei care i-a acordat ingrijiri medicale, ulterior aceasta fiind transportata al Spitalul Judetean Suceava. Tanara a ramas internata in unitatea medicala.