Din accident a rezultat ranirea a biciclistei care a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

O tanara a intrat cu bicicleta direct intr-o masina. Accidentul a avut loc, duminica dimineata, pe DJ 290 din comuna Veresti. O localnica de 24 de ani, in timp ce se deplasa pe bicicleta, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de o femeie de 25 de ani, din comuna Dumbraveni.Din accident a rezultat ranirea a biciclistei care a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Cele doua participante la trafic au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatoarei auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.