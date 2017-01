O tanara a ramas fara telefonul mobil dupa ce a iesit din restaurant sa fumeze o tigara, la Vatra Dornei

Politistii fac cercetari pentru identificarea autorilor.

Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" de o tanara de 18 ani, din comuna Malini, despre faptul ca, in timp ce se afla intr-un restaurant din municipiul Vatra Dornei, persoane necunoscute i-au sustras un telefon. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, profitand de neglijenta victimei, care, sambata, in jurul orei 16.00, in timp ce se afla in restaurant a iesit din local la fumat cu un tanar, a uitat telefonul pe masa exterioara a cladirii, persoane necunoscute sustragandu-l. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt, cercetarile fiind continuate pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului. "Politistii recomanda sa nu lasati la vedere in vehicule bunuri de valoare, genti, borsete, bunuri electronice, aceste gesturi constituindu-se in adevarate invitatii deschise la furt. De asemenea, recomandam supravegherea atenta a bunurilor atunci cand va deplasati in anumite localuri publice, mall-uri sau alte locuri cu aflux sporit de persoane", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.