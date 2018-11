O tanara a venit la Politie solicitand ca agentii sa ii cheme iubitul pe care voia sa il ceara in casatorie. Femeia a ajuns dupa gratii

O tanara de 24 de ani a ajuns in inchisoare dupa ce a incercat sa isi ceara iubitul in casatorie, nu la Primaria sau in alta parte, ci la Politie. Miercuri seara, la sediul Politiei Municipiului Suceava, s-a prezentat o persoana de sex feminin, care a relatat faptul ca, sub diferite pretexte, doreste sa isi convinga prietenul sa vina la aceasta institutie pentru ca ea sa ii spuna ca vrea sa-i fie sotie. Tanara a cerul ajutorul ofiterului de serviciu in acest sens. Stupefiat de cererea femeii, acesta a legitimat-o si ulterior i-a verificat identitatea in bazele de date ale Politiei Romane. El a constatat ca tanara se numeste Teslaru Beatrice Mihaela, este din municipiul Constanta si, surpriza, figureaza ca persoana urmarita. Pe numele acesteia a fost emis mandat de urmarire de catre Judecatoria Constanta, tanara fiind condamnata la 3 ani de inchisoare in regim privativ de libertate. Femeia indragostita a fost retinuta la sediul politiei pana la sosirea din teren a unei patrule de siguranta publica, care, dupa ce i-a adus la cunostinta continutul mandatului, a procedat la escortarea si incarcerarea acesteia la Penitenciarul Botosani.