O tanara de 19 ani la volanul unei masini de scoala a lovit un biciclist, la Vicovu de Sus

O tanara de 19 ani la volanul unei masini de scoala a lovit un biciclist. Luni, la ora 14.30, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Cernauti din orasul Vicovu de Sus, in calitate de conducator auto-elev avand ca instructoare o femeie de 33 de ani, din localitate, o tanara de 19 ani, din comuna Putna, s-a angajat in depasirea unui autovehicul ce stationa si a unui localnic de 58 de ani, care se deplasa pe bicicleta, moment in care, biciclistul a virat la stanga pentru a efectua si el manevra de depasire a masinii parcate, fiind acrosat si accidentat usor. Conducatoarea auto de 19 ani si instructoarea auto au fost testate cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Victima a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.