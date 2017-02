Tanara de 20 de ani, luata cu forta din casa unei rude si sechestrata in masina fostului iubit

Fostul iubit, un tanarde 27 de ani, a fost retinut pentru 24 de ore, pentru savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.

Incident grav la Horodnic de Sus, unde o tanara a fost luata cu forta si sechestrata de fostul iubit. In noaptea de marti spre miercuri, o femeie din comuna, a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca, fiica sa, o tanara de 20 ani, a fost luata cu forta din locuinta verisoarei sale, de catre fostul iubit, un tanar de 27 ani, din localitate. In urma patrularii pe raza comunei Horodnic de Sus, pe DC Hardic, a fost identificat autoturismul marca Audi 4, inmatriculat in Bulgaria, la volanul caruia a fost identificat tanarul de 27 de ani, iar pe scaunul din dreapta fata se afla victima. La sosirea echipajului de politie, individul, care emana halena alcoolica, a fugit, fiind ulterior prins, imobilizat si condus la sediul Politiei Municipiului Radauti, unde a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest, iar apoi a fost condus la Spitalul Municipal Radauti, unde i s-a recoltat o proba biologica de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, refuzand a doua proba. Tanara a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti, unde a fost examinata, stabilindu-se diagnosticul "echimoza usoara". Din primele verificari efectuate, s-a stabilit ca in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 00:15, Orest Tofei, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, s-a deplasat cu autoturismul la casa verisoarei fostei prietene, a patruns fara drept in curte si a batut cu o lopata in usa, strigand-o pe tanara afara. Dupa ce aceasta a iesit in curte, individul a urcat-o in masina cu forta, apoi a demarat in tromba. Acesta a condus autoturismul aproximativ cinci kilometri pana in locul in care a fost identificat de echipajul de politie. In urma probatoriului administrat fata de acesta s-a dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore, pentru savarsirea infractiunilor de "lipsire de libertate in mod ilegal si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".Cel in cauza a fost a introdus in arestul I.P.J. Suceava. Joi, tanarul urmeaza sa fie prezentat in fata procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, pentru punerea in miscare a actiunii penale si dispunerea unei masuri preventive.