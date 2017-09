O tanara din Baia a incercat sa se sinucida dupa ce a fost parasita de iubit

O tanara de 19 ani din comuna Baia a ajuns la spital dupa ce a incercat sa se sinucida. Aceasta a vrut sa-si puna capat zilelor, dupa ce a fost parasita de iubit. Tanara a locuit impreuna cu acesta din luna iunie si pana in prezent. Pe fondul unor neintelegeri, tanarul a parasit-o iar ea a intrat in depresie. Miercuri, tanara a baut detergent de rufe si a doua zi s-a taiat cu o lama in zona mainilor, provocandu-si leziuni. Mama tinerei a gasit-o pe aceasta si a sunat la 112. Fata a fost preluata de un echipaj de ambulanta si transportata la Spitalul Municipal Falticeni, unde i s-au acordat ingrijiri medicale si a ramas internata.