O tanara din Bosanci a vrut sa se sinucida cu Paracetamol

O tanara de 18 ani din comuna Bosanci a ajuns la spital dupa ce a vrut sa se sinucida cu Paracetamol. Duminica, in jurul orei 17.00, aceasta a ingerat voluntar 16 comprimate de Paracetamol din cauza unor neintelegeri cu o consateanca dar si cu prietenul ei. Luni dimineata, tanara a mers la scoala in municipiul Suceava, iar in jurul orei 09.00 intrucat i s-a facut rau a fost transportata de catre diriginta ei la Spitalul Judetean Suceava. Aceasta a fost transferata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf Spiridon" Iasi pentru continuarea investigatiilor medicale, fiind in afara oricarui pericol.