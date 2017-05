O tanara din Ilisesti a ajuns la spital dupa ce a fost muscata de un caine

In momentul in care a fost atacata de patruped tanara se deplasa cu bicicleta.

O tanara de 20 de ani, din comuna Ilisesti, a ajuns la spital dupa ce a fost muscata de un caine. Marti, in jurul orei 19.30, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe un drum comunal neclasificat din interiorul localitatii Ilisesti, aceasta a fost muscata de un caine de talie mica. La fata locului a ajuns un echipaj din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Suceava care a transportat-o pe tanara la Spitalul Judetean. Aceasta a fost diagnosticata cu plaga muscata gamba dreapta. Cainele care a atacat-o pe tanara apartine unei localnice de 65 de ani. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa.