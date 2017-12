O tanara din Neamt a ajuns in coma la spital dupa ce a cazut pe patinoar, la Gura Humorului

O tanara de 19 ani din judetul Neamt a ajuns in coma la spital dupa ce a cazut pe patinoar. Miercuri, in jurul orei 18.00, aceasta a mers impreuna cu mai multi prieteni la patinoarul din Parcul Arinis, din orasul Gura Humorului, pentru a patina. Fiind incepatoare fata a incercat sa patineze fiind ajutata de prietenii sai, insa si-a pierdut echilibrul si a cazut de mai multe ori. La un moment dat, in timp ce tanara patina tinandu-se de mana cu o prietena si-a pierdut din nou echilibrul si au cazut amandoua. Tanara de 19 ani s-a lovit cu capul de gheata. Dupa lovitura, aceasta a fost constienta pentru cateva minute, dupa care si-a pierdut cunostinta. Fata a fost transportata la Spitalul Orasenesc Gura Humorului unde a fost diagnosticata cu coma traumatica, traumatism cranio-cerebral, fiind transferata la Spitalul Judetean Suceava.