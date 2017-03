O tanara din Putna a urcat la volan fara permis si a ajuns cu masina in sant

Tanara de 22 de ani a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

O tanara fara permis a ajuns cu masina intr-un sant. Marti, ora 21.00, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a fost sesizata prin "S.N.U.A.U 112" despre faptul ca, un autoturism a intrat intr-un sant pe DN 2H, din comuna Putna.Cu ocazia cercetarilor, politistii au stabilit faptul ca, autoturismul a fost condus de o tanara de 22 de ani din localitate, care a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanara nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.