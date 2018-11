O tanara insarcinata a ajuns la spital dupa ce a baut din greseala antigel. Femeia de 26 de ani, din comuna Ilisesti, locuieste impreuna cu sotul ei, pe raza localitatii Ilisesti. In cursul zilei de joi, sotul acesteia a schimbat antigelul la masina, punand intr-o sticla de suc o cantitate mica de antigel pentru completare. Barbatul a lasat recipientul cu substanta toxica in locuinta. La un moment dat, sotia acestuia a baut doua guri din substanta, crezand ca este suc. Aceasta a inceput sa se simta rau, motiv pentru care a fost transportata la Spitalul Orasenesc Gura Humorului.

Tanara a fost transferata la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost internata in Sectia de Terapie Intensiva, fiind diagnosticata cu intoxicatie involuntara cu antigel.